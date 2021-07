Biden Merkelile: leidke viis, kuidas Nord Stream 2 Ukraina ja Ida-Euroopa julgeolekut ei ohustaks

Sellele vaatamata on nad siiski ühel meelel, et Venemaa ei tohi energiat oma naabrite vastu suunatud relvana kasutada, vahendab Reuters.

Merkeli kinnitusel peab Ukraina jääma ka edaspidi Venemaa gaasi transiidiriigiks: "Nord Stream 2 on lisaprojekt ja kindlasti ei asenda see kogu transiiti läbi Ukraina. Kõik muu tekitaks ilmselt palju pingeid," ütles Merkel.

Lähiajal valmiv Nord Stream 2 gaasijuhe liigub Venemaalt Saksamaale läbi Läänemere. USA on korduvalt rõhutanud, et gaasijuhe seab ohtu Euroopa energiajulgeoleku ja kahjustab Ukraina ja teiste Ida-Euroopa liitlaste huve, sest näiteks Ukraina jääks Nord Stream 2 tulekul tõenäoliselt ilma suurest hulgast praegustest transiidituludest.

Varem olid Ühendriigid määranud sanktsioone ka plaanitava gaasijuhtme projektiga seotud Saksamaa osalistele, nüüd on need aga tagasi võetud. Bideni administratsioon on selgitanud, et Nord Stream 2 peatamiseks on juba liiga hilja, ning pärast Trumpi ametiaega proovitakse saavutada Saksamaaga taaskord paremad koostöösuhted.