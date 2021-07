Kiiruskaamerad sähvivad kaks korda agaramalt kui mullu! Liiklusjuristi hinnangul registreerivad need liiga väikseid rikkumisi

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul saab eelmise aasta rikkumiste vähesust seletada eriolukorraga, mil vähenes ka liiklussagedus. Tema sõnul on mobiilsed kaamerad leidunud üha rohkem kasutust, sest ametnikke on nendega tegelemiseks juurde leitud.

Vandeadvokaat Indrek Sirk tõi välja, et liiklusohutuse seisukohalt on ääretult oluline, et inimesed ei teaks kontrolli asukohta. Teisalt leiab ta, et mobiilsete kaamerate madal sekkumispiir on ebaõiglane.