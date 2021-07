Indrek Saar saatis Kallasele, Ratasele ja Seedrile avaliku kirja: otsime koos presidendi. Kandidaate võiks sõeluda uuringuga

Saar loodab, et nii leitakse presidendikandidaat, kel oleks piisav toetus riigikogus valituks osutumiseks.

„Selleks on vaja, et aruteluringis osalevatel erakondadel oleks kokku enam kui 67 mandaati riigikogus. Seni kuni omavahel arutavad vaid koalitsioonierakonnad, kellel riigikogus piisavalt hääli pole, jõuavadki nad tulemuseni, et „meil on väga hea kandidaat, aga ta pole nõus kandideerima,“ selgitas Saar praeguse patiseisu põhjuseid.

Sotsiaaldemokraatide esimees pakkus välja, et ühise kandidaadi otsimist võiks alustada neist, kellel on rahva seas suurem toetus, tellides selleks esindusliku valimiga uuringu. Saare sõnul oleks sel moel riigikogus presidenti valides arvestatud ka rahva arvamusega. Delfi avaldab Saare kirja täismahus.

Lugupeetud Kaja Kallas, Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder

Päevani, mil riigikogu presidendi valimisteks koguneb, on jäänud vaid loetud nädalad. Siiani ei ole koalitsioonierakonnad välja tulnud ühegi nimega, keda presidendikandidaadina avalikkusele tutvustada. See on süvendanud arvamust, et riigikogus pole võimalik presidenti valida. Mina nii ei arva ja usun jätkuvalt, et kitsalt päevapoliitilisi kaalutlusi ja erakondlikke huve kõrvale jättes on võimalik jõuda kandidaadi või kandidaatideni, kes leiavad kahe kolmandiku riigikogu liikmete toetuse.

