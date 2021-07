Erilise tüdrukuteõhtu tähistamise saladused

Unsplash

Tüdrukuteõhtu on pidu, kus tulevane pruut peab ennast tundma täielikus rambivalguses, see on siiski tema viimane päev vallalisena. Aga õhtut tuleb korraldada nii, et ka temakese, pruudi sõbrannad ennast läbi õhtu hästi tunneksid, sest kes siis tahab, et nende sõbranna hiljem neid ebaõnnestunud vallalisepõlve lõpupeo tõttu meeles peab. Kuidas selline pidu siis korraldada, et see oleks ühtpidi nagu viimane pidu ning samas kõik pärast pidu elus ja terved oleksid – pruut peab ikkagi lähiajal abielluma ka.