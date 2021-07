Erilise tüdrukute õhtu tähistamise saladused

Purjetamine on meeldiv ja lõõgastav ajaveetmine. Meri ja tuul annavad vabaduse tunde Purjetamine.com pakub võimalust purjetada Tallinnas ja Pärnus, Naissaarele, Kihnu, Manilaiul ja Ruhnus.

Merel saab pruut rääkida ära kõik saladused, mis tal veel jäänud on ja need igaveseks merele “unustada”. Samuti saab kivile kirjutada kõikide endiste “meeste” nimed ja need sügavale Tallinna või Pärnu lahe põhja lasta.

Merele on võimalik tellida ka toitlustus ning peen joogivalik. Peolt ei puudu video ja foto võimalus, et eriline sündmus saaks jäädvustatud. Kõigele lisaks on purjekale saabumine võimalik teha eriti eriliseks ja saabuda purjekale limusiiniga. Purjetamine.com on korraldanud üle 300 tüdrukute õhtu ning kindlast muudab ka Teie oma meeldejäävaks!