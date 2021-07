Politsei piiras ohuala ning hetkel on päästjad püstitanud tõstuki, et ohtlikult rippuv klaas eemaldada. Kella 19.08 paiku õnnestus päästjatel klaas purustada ning maha langenud killud kedagi ei kahjustanud. Kohale on kutsutud tänavapuhastus, kes klaasikillud koristab.