VIDEO | Kuula meeleheitlikke hädaabikõnesid, mis tehti Floridas kortermaja varingu järel

Paljud helistajad ütlesid kõne käigus, et saavad aru, et midagi on valesti, aga ei mõista, mis täpsemalt juhtus. Tragöödia toimus juba 24. juunil, kuid rusude vahel otsitakse tänapäevani surnukehi. Ainsana said päästjad elusana kätte need ohvrid, kes leiti paari tunni jooksul pärast 12-korruselise maja kokkuvarisemist.