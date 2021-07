Eesti saadab välja vene diplomaadi, vastamaks konsul Mart Lätte kojusaatmisele

Vene saatkond Tallinnas Foto: Tiit Blaat

Eesti välisministeerium kutsus täna, 15. juulil välja Venemaa suursaadiku Eestis Aleksandr Petrovi, et anda talle üle noot selle kohta, et üks Venemaa suursaatkonna diplomaat on kuulutatud persona non grata’ks.