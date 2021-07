Mart Helme vaktsineeritute eelistamisest: Kallas ja Ansip tegelevad kommunistliku lõhestustegevusega

"Paljud uksed jäävad avatuks vaktsineeritud inimestele, neile, kes on koroonaviiruse läbi põdenud, ja nendele, kellel on ette näidata värskelt negatiivne testitulemus – ehk kõigile neile, kes suudavad tõestada, et pole nakatunud," kirjeldas peaminister Kaja Kallas sotsiaalmeedias sügise perspektiivi. "Vaktsineerimine jääb jätkuvalt vabatahtlikuks, aga vaktsineeritud inimesed saavad eelised ning loodetavasti kõik mõistavad, et see on ühiskonna toimimise seisukohast hädavajalik."