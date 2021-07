Estonia vraki uuringuid häiris tundmatu segaja, sonariuuringute aega pikendati

"Tegemist on ülimalt keerulise operatsiooniga, mille käigus paigaldati 3D skanner 16 erinevasse punkti ümber vraki, et saada vrakist detailne kujutis," rääkis Arikas. "Seda uuringut võib võrrelda operatsiooniarstide tööga, kes läbi väga väikese augu teevad väga keerukaid operatsioone. Merel liikuval laeval on keeruline teada kohta, kuhu 3D skanner merepõhjas täpselt asetub. Kui määratud punkt sattus merepõhjas kallakule, pidime otsima uue asukoha. Teisipäeval saime alustada vrakipealse osa, tekimaja ja vraki põhja uuringuid," rääkis ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas kolmapäeval.