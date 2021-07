Mida peaksin teadma elektritõukerattaga liiklemisest?

Shutterstock

1. jaanuarist 2021 on Eestis uus sõidukiliik – kergliikur. Kergliikurid on ühe inimese vedamiseks mõeldud kerged elektrilised ja istekohata sõidukid, mille suurim valmistaja kiirus on 25 km/h. Nendega liiklejad on liikluses juhid. Kergliikurid on näiteks elektriline tõukeratas, tasakaaluliikur, monoratas ja elektrirula. Elektritõukeratas on kõige levinum kergliikur, mistõttu on allolevas tekstis toodud ohutusereeglite näited elektritõukerattaga sõitmisest. Reeglid kehtivad aga kõikidele kergliikurijuhtidele.