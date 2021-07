Kaja Kallas uuest koroonalainest: vaktsineeritud inimesed saavad eelised

"Olime rohelisel ohutasemel 22. juunist ehk kolm nädalat, aga viirus pole aga paraku meie seast endiselt kuskile kadunud, vaid vastupidi – on vargsi uuesti jõudu kogumas. Haigestumine on senisest oluliselt nakkavama deltatüve tõttu hakanud taas kasvama ning terviseamet prognoosib, et juba juuli lõpus võib taas näha üle saja nakatunuga päevi. Deltatüvi on muutunud domineerivaks ja see on viinud selgelt kasvutrendi ka nakkuskordaja R. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv ligi 33% võrra. Need on murettekitavad arengud," kirjutab Kallas sotsiaalmeedias.

"Õnneks on olemas lahendus – vaktsineerimine. See on lihtsaim ja kindlaim ning õigupoolest ainus viis kaitsta end ja oma lähedasi raske haigestumise eest. Ja ühtlasi on see ainus viis kaitsta Eesti ühiskonda ja majandust uue sulgemise eest," märgib ta.

"Me ei saa lõputult jääda vabaaja veetmisvõimalusi, spordisaale, ostukeskusi, restorane kinni panema ja lahti tegema. Vaktsineerimine on Eestis kõigile kodulähedaselt kättesaadav ja tasuta. Igaühel on võimalus end vaktsineerida," lisab peaminister.

"Ütlesin ka eelmisel nädalal välja, aga ütlen nüüd konkreetsemalt – kui sügisel jõuab Eesti viiruse tõttu taas keerulisse seisu, siis plaanime valitsusega kehtestada korra, kus me ei lähe sulgemise teed, aga paljud uksed jäävad avatuks vaktsineeritud inimestele, neile, kes on koroonaviiruse läbi põdenud, ja nendele, kellel on ette näidata värskelt negatiivne testitulemus – ehk kõigile neile, kes suudavad tõestada, et pole nakatunud. Vaktsineerimine jääb jätkuvalt vabatahtlikuks, aga vaktsineeritud inimesed saavad eelised ning loodetavasti kõik mõistavad, et see on ühiskonna toimimise seisukohast hädavajalik."