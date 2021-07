Soome rahandusminister: riik peab võõrtöölisi juurde tooma

“See ei kahjusta soomlaste töölesaamise võimalusi, me vajame niihästi välismaalasi kui ka soomlasi,” lisas Saarikko.

Iibe vähenemise tõttu on Soomes järjest vähem tööealisi inimesi, kes aitaksid eakate eest hoolitseda. Tervishoiu- ja hooldussektoris läheb seetõttu kümnendi lõpuks vaja hinnanguliselt 30 000 lisatöötajat.

Saarikko sõnul peab Soome lisaks kvalifitseeritud tööjõule välismaalt ligi meelitama ka lihttöötajaid. “Fakt on see, et põllumajandus, tööstuslik tootmine, sotsiaal- ja tervishoiuteenused ja isegi pealinna regiooni transport ei toimiks ilma välistöötajateta,” ütles minister.