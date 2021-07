Leige huvi: Rootsi väljaanded pööravad Estonia vrakiga seotud suuravastusele vähe tähelepanu

Isegi tabloid Aftonbladet, millest võiks konservatiivsematest päevalehtedest enam oodata salapärale orienteeritust, kajastab Estonia uuringuid väga vaoshoitult. Pealkirjas märgitakse, et Estonia lebab seniarvatust kivisemal põhjal ja see info on toodud ka uudise pealkirja. Vöörirampi puutuv on uudise viimases lõigus. “Vööriramp on vildakil, kuid põhimõtteliselt täiesti maas, võrreldes sellega, et Jutta rabe ja JAICi uuringu ajal oli see 60 sentimeetrit lahti. See pole täiesti lahti, kuid ripub ühte kinnitust pidi küljele. Autodekile on sissepääs,” sõnas Rolf Sörman, kes esindab laevas Rootsi poolelt laevaõnnetuses hukkunute lähedasi.