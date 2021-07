VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik: ei ole ühtegi põhjust vaktsineerimist edasi lükata

Valitsuse pressikonverentsil osalesid sedapuhku peaministri ülesandeid täitev riigihalduse minister Jaak Aab, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Suurim muudatus koroonapiirangutes tehti seoses reisimise ja piiriületusega. Alates 19. juulist saab Eestisse siseneda piiranguteta riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 75 või võrdne sellega. Jaak Aab ütles, et nakatumine on Eestis veidi tõusnud. Seda selle pärast, et viirust tuuakse sisse välismaalt ning sotsiaalne läbikäimine on praegu tihedam. Samuti on kasvamas nakatumine noorte hulgas.

Kõik esindajad rõhutasid, et kõige suurem prioriteet on vaktsineerimine. "Vaktsineerimise aegu on täna üle Eesti saadaval palju. Ei ole ühtegi põhjust vaktsineerimist edasi lõkata," ütles Tanel Kiik.

Tanel Kiige sõnul ajakohastatakse ka eneseisolatsiooni ning testimisega seotud piiranguid. Edaspidi on n-ö rohelised riigid need, kus on 14 päeva jooksul nakatumisnäitaja alla 75 või võrdne sellega. Kui on üle, siis on vajalik edastada riiki sisenemiseks negatiivne testitulemus. Kui riigi nakatumisnäitaja on üle 200, kehtib liikumispiirang 10 päeva, mida saab lühendada negatiivse testitulemusega. Nii nagu ikka, on testi kohustusest vabastatud vaktsineeritud ning viiruse läbipõdenud inimesed. Kui reisivad alla 12-aastased lapsed, siis neile testimise ega eneseisolatsiooni reegleid ei kehti. Kui laps on 12–17, siis kehtib kõrgema nakkusega riigist tulles negatiivse testitulemuse nõue.

12–15 aastaste laste hulgas on ligi 13% vaktsineeritud, 13–17 aastasest 31% ja 18–29 aastastest on 38% tänaseks ühe doosiga vaktsineeritud.

Pressikonverentsil tuli veel jutuks uus teaduse arendustegevus ja innovatsiooni arenduskava ning Euroopa komisjoni poolt esitletud kliima ning energeetika pakett. Jaak Aabi sõnul on veel vara öelda, millised muudatused paketiga Eestile kaasnevad.

Kuigi oodati, et valitsus avaldaks arvamust ka Estonia uuringute osas, ütles Aab, et seda istungil ei arutatud. "Vastavad ametkonnad seda uurivad ja meie ei hakka valitsuse istungil täheldama, mida see tähendab," ütles Aab.