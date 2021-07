Viis aastat Nice´i terrorirünnakust. ISIS-e oht on kiiresti vaibunud, ent leinajad ootavad siiani vastuseid

AFP teatel saab Nice´is endiselt psühhiaatrilist abi umbes 300 rünnakut pealt näinud last. “Meil on endiselt patsiente, kes näevad rünnakust regulaarselt õudusunenägusid,” ütles

psühhiaater Florence Askenazy. “Peamiselt on need algkooliõpilased, kes nägid purustatud jäsemeid ja muid kohutavaid asju.”