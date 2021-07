VIDEO | Üleujutus hävitas Saksamaal elumaju, kümned inimesed on teadmata kadunud

Umbes 30 inimest on kadunud ja osad elanikud on oma majade katustel lõksus. Deutsche Welle teatel pelgavad ametnikud, et kokku võib variseda veel umbes 25 hoonet. Hageni linnas on mitu linnaosa liikluseks suletud ja Mannheimi linna korvpalliplatsidel ujuvad pardid ja luiged, teatab Reuters.