VIDEO JA FOTOD | Üleujutus hävitas Saksamaal elumaju, kümned inimesed on teadmata kadunud

Umbes 30 inimest oli hommikuse seisuga kadunud ja osad elanikud olid oma majade katustel lõksus. AP teatel on hukkunud vähemalt 19 inimest, neist kaheksa Euskircheni maakonnas. Deutsche Welle teatel pelgavad ametnikud, et kokku võib variseda veel umbes 25 hoonet. Hageni linnas on mitu linnaosa liikluseks suletud ja Mannheimi linna korvpalliplatsidel ujuvad pardid ja luiged, teatab Reuters.



Hier bin ich zur Schule gegangen, Stolberg Rhld. #Starkregen pic.twitter.com/1ScViGbpa4 — Joerg Lau (@joerglau) July 14, 2021



Vähemalt ühes rajoonis on välja kuulutatud eriolukord. Ilmateenistus hoiatab, et tugevat vihma on riigi edelaosas oodata ka neljapäeval ja reedel. Eilse prognoosi järgi oodati piirkonnas umbes 120 liitrit vett ruutmeetri kohta.



Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt.... pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — 🏳️‍🌈lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021



Ahrweileri maakonnas hukkus politsei teatel neli inimest ja veel umbes 50 oli oma majakatustel lõksus. Wuppertalis hukkus oma üleujutatud keldris kukkunud 82-aastane mees. Altena linnas uppus tööülesandeid täites kohalik päästetöötaja ja Joehstadtis arvatakse üks kadunud mees olevat uppunud.



Hagenisse on päästetöödele saabunud appi ka Saksa kaitsevägi.