Brasiilia president viidi vana noahaava tõttu uuesti erakorralisele ravile

Bolsonaro on viimasel nädalal kannatanud kroonilise luksumise all, samuti vaevav teda mullusest Covid-19 haigusest tingitud köha. Esialgu viidigi Bolsonaro haiglasse kroonilise luksumise kontrolliks, ent seal selgus, et tal on peensoole ummistus.

Pärast 2018. aastal atentaadi ohvriks langemist on Bolsonaro alakõhtu tabanud eluohtlikku noahaava mitu korda opereeritud. Ka eesseisev operatsioon on ilmselt seotud sama haavaga. Presidendi poeg Flavio ütles, et isa hingab läbi vooliku, et takistada tema kõhust tuleval vedelikul kopsu jõudmast.

Täiendavaks stressiallikaks on Bolsonarot hiljuti tabanud riigihangete skandaal, millega seoses on föderaalpolitsei alustanud presidendi suhtes kriminaaluurimist. Presidendi toetusnäitajad on languses ka kõrgete pandeemianumbrite tõttu. Järgmise aasta oktoobris on Brasiilias üldvalimised.