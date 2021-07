Rootsi avariikomisjoni juht: oleme täiesti uues olukorras. Arutame juba, kas laeva siseneda

“Alanud on arutelud, mil määral näeme vajadust laevavrakki sisse minna. Tegevus peab olema asjakohane, kui me tahame siseneda, austades hauarahu,” ütles Bäckstrand TT-le.

Vraki seestpoolt uurimine on varem olnud seotud erinevate raskuste ja riskidega, kuna sissepääsemiseks on tarvis sekkumist. Tingimused on nüüd aga muutunud, tunnistas Bäckstrand. “See avab võimaluse uurida autoteki olukorda.”

Uurimislaeva pardal viibiv hukkunute lähedaste esindaja Rolf Sörman ütles TTle, et kui varasemates uuringutes oli vööriramp avatud pelgalt 60 sentimeetri jagu, siis nüüd on see pea täiesti lahti. “Autotekile on vaba pääs,” kinnitas ta.

Sörmani sõnul tõstatab avastus uusi küsimusi, kuigi juhtunule võib olla ka täiesti loomulik seletus.

“27 aastat on iseenesest möödunud. Vaja on põhjalikku uurimist, sh selle osas, mis juhtus rambiga,” leidis rootslane.

Avastus tehti veealuse radariga teisipäeval ja kinnitati kaameraga kolmapäeval.

Varasemalt on korduvalt dokumenteeritud ning mitmel korral ka jäädvustatud olukord, kus laeva vööriramp on olnud pea täiesti suletud. Laeva autotekile viiva rambi ja laeva vahel on olnud ainult üsna väikene pragu, mis pole võimaldanud autotekki uurida. Värske uuring näitab aga, et vööriramp on laevalt eest ära ja pääs autotekile on avatud.

Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikase sõnul lebab vööriramp paremas pardas, toetudes osaliselt laevakerele. "Võimalik on näha autoteki sisemusse, kus on autoteki lael palju erinevaid materjale," märkis ta.

Mis põhjustel vööriramp on laevast eraldunud ja kas see on sealt eemaldatud pärast viimast uurimist inimjõu abiga, jääb praeguses uurimisfaasis veel segaseks.