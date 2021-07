Šokeeriv avastus. Estonia vööriramp on täiesti avatud

Möödunud nädalal parvlaev Estonia hukupaigas alanud uurimistööd andsid täna esimese šokeeriva avastuse. Varasemalt on korduvalt dokumenteeritud ning mitmel korral ka jäädvustatud olukord, kus laeva vööriramp on olnud pea täiesti suletud. Laeva autotekile viiva rambi ja laeva vahel on olnud ainult üsna väikene pragu, mis pole võimaldanud autotekki uurida. Värske sukeldumine näitab aga, et vööriramp on laevalt täiesti eest ära ja pääs autotekile on avatud.

"Annan ülevaate 14. juuli uuringute tulemustest. Täna tuvastasime, et Estonia sõukruvid ja sõuvõllid on vigastusteta. Sõukruvide labad on nullasendis, samuti on vigastusteta mõlemad roolilehed. Erinevates kohtades on näha tuukrite poolt lõigatud avausi. Ahtrirambid on kinnises asendis ja samuti ei ole laeva stabilisaatorid laevas ehk need on tõmmatud laevakere sisse. Vrakist põhja pool ehk siis paremas pardas on pikk süvend laiusega 5-7 meetrit. Süvendi põhjas on liiv, osalt ka suuremaid ja väiksemaid kive. Süvendi sein on suhteliselt järsk, mis koosneb arvatavalt savi ja moreeni segust. Tuvastasime, et paremas pardas on vähemalt üks rebend, mis algab esimeselt tekilt ja läbistab põrkeprussi ja edasi liigub allapoole pinnase sisse. Seetõttu ei ole võimalik tuvastada selle rebendi täpset pikkust. Rebendi ümbrus on sisse muljutud ebaregulaarse keha poolt. Samuti on näha väga palju erinevaid muljumise jälgi välisplaadistusel. Vööriramp lebab paremas pardas, toetudes osaliselt laevakerele. Võimalik on näha autoteki sisemusse, kus on autoteki lael palju erinevaid materjale."