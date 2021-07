Kallas: leidsime hea presidendikandidaadi, aga tema veenmisega on tükk tööd

"Need [presidendikandidaadi otsingud - toim] edenevad väga pingeliselt. Me siin iga päev tegelikult suhtleme. Oleme leidnud hea kandidaadi, aga tema veenmisega, et ta oleks ise nõus, on tükk tegu," ütles Kallas ERR-ile.

Kallase sõnul ei ole tegemist Jüri Luigega, kellele Delfi andmetel Keskerakonna esimees Jüri Ratas eelmisel nädalal kandideerimiseks ettepaneku tegi.

ERR küsis, kas Jüri Luige veenmiseks oli Jüri Ratasel ka Reformierakonna toetus.

"Meil sellisel tasemel kokkulepet ei olnud. On ju teada, et Reformierakond on toetanud varasemalt Jüri Luike, kui olid eelmised presidendivalimised ja seal lõppvoorus ju Reformierakond Jüri Luike toetas. Aga seekord ei olnud meil sellist detailides arutelu, sest ta ju läks just NATO-sse suursaadikuks, mille me ju valitsuses otsustasime," vastas Kallas.

Kallas rääkis, et presidendikandidaadi otsingul on tal Jüri Ratasega väga hea koostöö, kuidas aga töö täpsemalt korraldatud on, ei soovinud Kallas öelda.

"Detailidesse ei ole mõtet minna, aga me teeme seda koos," ütles Kallas.