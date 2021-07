Maailma suurimad tööstusharud mõjutavad miljonite inimeste elu

3. Energiatööstus (elekter, õli ja gaas) Globaalne energiatööstus tagab inimeste olulised põhivajadused: elekter valgustuse jaoks, soojusenergia kodu soojendamiseks ja kütus meie autode tarbeks. Energiatööstuse alla kuulub energiatoodete tootmine ja müük, sealhulgas erinevate energiaallikate tootmine, töötlemine ning levitamine. Õli- ja gaasitööstuse suurnimede hulgas on näiteks Shell, ExxonMobil, Chevron ja British Petroleum. Ehkki 2020. aastal said need ettevõtted suure löögi kiirelt langeva õlihinna tõttu, on see tööstus endiselt üks kõige kasumlikumaid maailmas.

2. Finantssektor Ilmselgelt sai rahvusvaheline finantsturg 2020. aastal suure löögi. Siiski on paljud üllatunud sektori stabiilsusest. Kuna koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia tõttu panid valitsused üle kogu maailma äritegevusele omamoodi piiranguid, kannatas finantssektor nii rahaliste vahendite kui ka investeerimisvõimaluste puuduse käes. Tänu valitsuste erinevatele majanduspoliitikatele suutis tööstus siiski taastuda. Näiteks pakkusid riiklikud programmid inimestele elamiseks rahalist toetust ja samuti toetati ettevõtete tegevust erinevatel viisidel, vältimaks aktsiahindade langemist. Peamiselt loodetakse selle peale, et pandeemia lõppemisel suudab majandus kiirelt taastuda. 2019. aastal oli rahvusvaheline finantssektori määr 22,219 miljardi dollari lähedal.

1. Jaemüük Loend algab mõistagi müügivaldkonnaga, mis on iga teise tööstuse edu taga. Jaemüügivaldkonna suurimad tegijad on Walmart, Costco, Kroger Co, Amazon. 2022. aastaks hinnatakse jaemüügivaldkonna müüginumbreid jõudmas 26,7 triljoni dollari piirini, ehkki 2018. aastal oli see üksnes 23,6 triljonit dollarit. Jaemüügivaldkonna hulka arvestatakse kogu protsessi alates toote valmistamisest kuni tarbijapoolse ostmiseni. Valdkonda kuuluvad näiteks toidupoed, restoranid ja raamatupoed. Viimastel aastatel on rahvusvaheliselt hakkanud hoogu koguma netikaubandus, mis saavutas ilmselgelt pandeemia tõttu eriti suure kasvulaine: netipoodide müüginumbrid kasvasid 2020. aastal suisa 27,6 protsenti võrreldes eelneva aastaga.

4. Transporditeenused

Transport on tööstus, mis toetab majanduse iga sektorit. Õhutransport, raudteed, veetransport, maatransport, kosmos, torustikud – kõik need moodustavad olulise võrgustiku. Globe News Wire’i andmetel arvatakse, et rahvusvaheline transporditurg ületab 2020. aastal 7,8 triljoni dollari piiri, hoolimata COVID-19 kriisist, mille ajal oli see umbes 6,2 triljoni piiril.

5. Ehitus

Pilvelõhkujad, arhitektuurilised kunstiteosed, hotellid – kõike seda ja palju enamat ehitatakse üle kogu maailma. Ehitusvaldkond on üks suurimaid tööandjaid. Business Wire’i andemetel arvatakse, et rahvusvaheline ehitussektor kasvab 2020. aasta 11 491,42 miljardi dollari piirist 2021. aastal 12 526,4 miljardi dollarini. Peamine kasv tuleneb faktist, et COVID-19 ajal ei saanud ettevõtted korralikult töötada, ent piirangute lõppedes saab kõik jätkuda. Usutakse ka seda, et 2025. aastaks jõuab see tööstus 16 614,18 miljardi dollarini.

6. Tervishoid

Inimeste tervis on kõige olulisem, mistõttu on tervishoiuvaldkond ilmselgelt oluline. Profülaktika, diagnostika, ravi – see kõik kuulub tervishoiutööstusesse. Tänu tervishoiutööstuse arengule on viimase 50 aasta jooksul suremuse määr oluliselt langenud. Viimaste andmete kohaselt on tegemist ühe suurima ja kõige kiiremini kasvava tööstusega maailmas. Business Wire’i andmetel jõudis 2018. aastal rahvusvaheline tervishoiutööstus peaaegu 8,452 triljoni dollarini, olles kasvanud 7,3% aastas alates 2014. aastast. 2022. aastaks arvatakse, et tööstus kasvab 8,9%, saavutades 11 908,9 triljoni dollari piiri.

7. Kindlustus

Riskihaldus on üks kõige olulisemaid valdkondi ja sellega tegeleb kindlustusvaldkond. Alates inimelude kindlustamisest kuni kinnisvarani – kindlustus on kõikjal. Globe News Wire’i andmetel pole COVID-19 pandeemia mõju veel selge kindlustusvaldkonnas, ent on näha mingil määral müüginumbrite langust 2020. aasta kohta. Inimeste vaktsineerimine annab mõistagi lootust ja seega usutakse, et 2021. aasta toob kaasa positiivseid muudatusi.

8. Infotehnoloogia

5–10 kõige tulusamat tööstust on kõik seotud tehnoloogiaga. Infotehnoloogia hulka kuuluvad kümned erinevad teenused alates turvalahendustest kuni andmetöötluseni. Tarkvaravaldkond on nii suur, et erinevad nišid moodustavad omaenda tööstuse – näiteks on iseseisvaks tööstuseks muutunud meelelahutustarkvara ja iGaming.

Infotehnoloogia on omamoodi vaikne taustajõud kõikides teistes tööstustes, kuna arvutid on vajalikud selleks, et mistahes äri saaks tänapäeval tegutseda.



Kuidas COVID-19 on mõjutanud globaalset majandust



Maailm ei osanud koroonaviirusega päris õigesti toime tulla ja mida rohkem piiranguid tekkis, seda rohkem tööstused kannatasid. Kõige rohkem sai pandeemia ajal kannatada lennutranspordi valdkond, ent suuri kahjumeid nägid ka restoranid, kinod ja muud sarnased teenused.

Samas aga sai infotehnoloogia valdkond COVID-19 pandeemia ajal oluliselt rohkem tähelepanu. Näiteks ennustab Deloitte, et rahvusvaheline pilveteenuste tööstus saavutab 2021. aastal 308 miljardi dollari piiri ja 2022. aastaks 354,6 miljardi piiri. Teisalt aga usutakse, et AI-teenused jõuavad 2021. aastal 100 miljardi piirini.