Stroomi rannas heisati lilla lipp, ujuda seal ei tasu

Sellest aastast on G4S-i valvatavates Tallinna randades lisaks rohelisele, kollasele ja punasele lipule kasutusel ka lilla lipp. „Lilla lipp tähendab, et vees on reostus, näiteks sinivetikas või mõni bakter, ning ujuma minna ei soovitata,“ selgitab G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel. Lipud lehvivad randades rannavalve tööajal.