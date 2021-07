Endised terviseameti töötajad Simmo Saar ja Eike Kingsepp asutasid kommunikatsioonibüroo

"Mõte on meil juba mõnda aega olnud ning Eikega on meil väga hea koostöö olnud," ütles Saar Delfile. Kaalumine võttis tema sõnul aega, ent nüüd on nende büroo töö juba kuu aega kestnud. Saare sõnul neil kliente juba on. "Neid on kindlasti rohkem, kui üks", ütles ta, ent lähtuvalt ettevõtja ja tellija vahelisest konfidentsiaalsusest ei soovinud ta neid avalikustada.

Saar kinnitas, et tema soov on töötada ettevõttes täiskohaga. "Kommunikatsioon kui selline mulle väga meeldib," ütles varem muuhulgas õpetaja ja Pärnu abilinnapeana töötand mees. "Mida suurem väljakutse, seda parem," ütles Saar ning lisas, et näeb enda tulevikku eraettevõtluses pikana.

Eike Kingsepp toob välja, et tema jaoks on tegemist loogilise jätkuga, sest ta ongi peamiselt erasektori taustaga. "Hakkasime juba pärast eelmise aasta megakogemust (pandeemiaga toimetulemine – toim) mõtlema, et kuidas edasi," ütles Kingsepp. Ka tema plaanib töötada kommunikatsiooniäris täie koormusega. "Ma ei ole poole kohaga Simmot toetamas," ütles pikalt rahvusvahelistes ravimifirmades töötanud naine Delfile, ent märkis siiski, et Saarega ollakse võrdsete suhtes, kus üks ei ole teise juht.