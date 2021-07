Zelenskõi pilkas Putini ajalooesseed: oleks mul ka nii palju vaba aega

Ideed, et Ukraina rahvas on midagi Vene rahvast eraldiseisvat, nimetab Vene riigipea üleeile avaldatud ja palju kõmu tekitanud 5000-sõnalises arvamusloos hoopis Poola sajanditepikkuse propaganda viljaks, mainides muuhulgas, et Ukraina suveräänsus saab toimida vaid liidus Venemaaga .

Zelenskõi sõnas, et tal ei ole Putini artikli analüüsimiseks isegi piisavalt aega, kuid on näha, et sellega on kahtlemata väga palju vaeva näinud. “Olen kade, et nii suure võimuhaardega presidendil jätkub nii detailse kirjatöö jaoks aega,” vahendab Raadio Vaba Euroopa.