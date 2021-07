VIDEO ja BLOGI | Kolmas laine on alanud, enamik uusi nakatunuid saab külge koroonaviiruse deltatüve

Üllar Lanno võrdles praeguseks Eestis rohkem kui 1200 surma põhjustanud pandeemiat Estonia katastroofiga, tuues välja, et surnud on 1994. aasta suurõnnetusega võrreldes üksjagu rohkemgi inimesi. "Kolmas laine on juba alanud," ütles Lanno ja viitas asjaolule, et 80 protsenti uutest haigusjuhtumitest on põhjustatud Indiast alguse saanud koroonaviiruse deltatüvest.