FOTOD | Viljandis võetakse luubi alla ohtlik ristmik, mille juures äsja üks vanem naine hukkus

"Samal ülekäigurajal on ka varem sarnaseid õnnetusi aset leidnud, kus ülekäigurajale lähenevale sõidukijuhile jääb teeületaja märkamatuks. Mitte vaid selle, aga kõigi ülekäiguradade juures tuleb olla ütlemata tähelepanelik ja veenduda, et keegi ei ole teeületust ootamas või teed juba ei ületa," märgib PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Virk nendib, et kui taolised õnnetused ühes konkreetses kohas korduma hakkavad, on arutluskohaks, kuidas liikluskorralduslike vahenditega saaks olukorda parandada.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull ütleb, et linnvalitsus teab, et see on probleemne ülekäigurada, kuid vaatab ristmikku kui tervikut.