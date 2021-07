Merereostus Kopli lahel: tuvastamata aine oli tõenäoliselt hüdraulikaõli

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva sõnul käisid inspektorid eile õhtul merel ning võtsid proovid nii reostuslaigult kui kahtlusaluselt laevalt. Proovide tulemused on hetkel veel teadmata. Samuti ootab veel välja selgitamist see, kui suur kogus õli merre lekkis. PPA lennukimeeskond tuvastas, et piklik reostuselaik oli ca 3,4 kilomeetrit pikk ja 0,2 kilomeetrit lai ning ulatub Bekkeri sadama juurest Kakumäe sadama ja Kopli poolsaare tipuni.

Tehva sõnul on praegu teada, et ühel Bekkeri sadamas süvendmistöid teinud laeval oli probleeme hüdraulikaga ja esialgne pilt, mis merel inspektoritele avanes, annab alust arvata, et tegu oli hüdraulikaõli lekkega. Tehva ütles, et leke suleti kohe, kui see avastati ning kahtlusalune laev läheb remonti.

Kopli lahele tekkis õhukese õlikirmega laik. Keskkonnaametile ei ole praegu teada, et mõni lind või mereloom oleks õliga määrdunud või et reostus oleks randa jõudnud. Reostuse tekkepõhjuste ja lekkinud õli koguse selgitamiseks on Keskkonnaamet alustanud väärteomenetluse.