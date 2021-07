Terviseamet hoiatab: juuli lõpus näeme jälle enam kui saja nakatunuga päevi

COVID-i deltatüvi Foto: Alari Tammsalu

Haigestumuse intensiivsus tõusis üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel keskmiseks. Haigestumine on hakanud taas kasvama, juuli lõpus võib näha üle saja nakatunuga päevi. R on selgelt kasvutrendis, see on seotud deltatüve osakaalu suurenemisega.