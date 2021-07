Hoiatav näide Hollandist! Viirusega nakatuvad eelkõige noored, positiivsete testide arv on nädalaga viiekordistunud

Hollandi terviseinstituut avalikustas, et eelmise nädala jooksul tuvastati riigis ligi 52 000 uut koroonaviiruse juhtu. Ainuüksi 18 kuni 24-aastaste seas oli kasv ligi kolmekordne.

Holland on juba praeguseks täitmas Euroopa Liidu sügiseks seatud 70% vaktsineerituse nõuet: tänase seisuga on seal täielikult vaktsineeritud 46 protsenti täiskasvanud elanikest, ning vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini on saanud üle 77 protsendi inimestest.