Sotsid korraldavad meeleavalduse Elroni rattapiletite vastu

Võta jalgratas kaasa ja tule avalda Superministeeriumi ees meelt neljapäeval, 22. juulil kell 12.30, sest probleem ei ole jalgratastes, vaid halvas juhtimises, kutsuvad sotsid.

"Probleem ruumipuudusega rongides on juba pikaaegne ning kasvav jalgratturite arv pole tulnud üleöö. Rongides on pisike C-ala ette nähtud ratastooli, lapsevankri, jalgratta ja lemmikloomaga reisijatele. See planeering on olnud lühinägelik ja nüüd ongi jõutud kohta, kus samamoodi edasi ei saa. Halvasti planeeritud rongidest tekkinud muret saaks lahendada mitmel viisil, mis ei peaks seisnema jalgratturite rongist tõrjumises. Rattapileteid aga ei soostu Elron müüma ka ette, nii ei tea keegi, kas tegelikult rattaga rongile saab või mitte. Valdkonna eest vastutav minister Taavi Aas ja Elron peavad leidma lahendused, kuidas rongis oleks ruumi kõigile reisijatele," teatavad sotsid ühismeedias ja sõnastavad oma nõudmised:

Rattapilet peab olema mõistlikult hinnastatud, mitte rongide kasutamist pärssima.

Jalgrattakohti peab saama eelmüügist broneerida sarnaselt I klassi pileti ostmisele.

Rongid tuleb kohandada nii, et seal oleks ratastele, lapsevankritele ja ratastoolidele rohkem ruumi.

Rongidele tuleb hankida jalgrattavagunid.

Sel nädalal teatas Elron, et ratturid peavad nüüd velo eest maksma pool täispiletist. Lisaks kummastas rattureid tõik, et piletit ei saa ette soetada ja selliselt koha saamises kindel olla. Selle asemel tuleb jaama minna ja loota, et ruumi on nii sinule kui su rattale.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas, et inimesed ei saa paljude rataste tõttu rongis mugavalt liikuda, ei pääse tualetti ja hiljem tagasi oma kohale. C-vagunisse ongi koondatud rattad, ratastoolis inimesed ja vankritega reisijad. Lisaks on samas vagunis WC-d. Peale selle on olukord Kongo väitel ohtlik, sest seal vagunis pole väidetavalt kuskilt kinni hoida, kui reisijaid on palju.