Venemaa ja Hiina kasutavad koroonavaktsiini oma poliitilise mõjuvõimu suurendamiseks?

“Moskva ja Peking on laialt kuulutanud mitmete riikide heldekäelisest abistamisest COVID-19 vastases võitluses, kuid samas on neil sellega ka omad eesmärgid,” vahendab Interfax Maasi väljaütlemist. “Nad kasutavad oma vaktsiinivarusid, et saada nende riikide üle poliitiline mõjuvõim.”