VIDEO | Siberis lõõmavad metsatulekahjud vähemalt 800 000 hektaril

Tulekahjud on kuuma ja kuiva suve tõttu levinud nüüdseks juba üle kogu Siberi tundra, kuid kõige raskemini pihta saanud piirkond on kahtlemata Sahha Kaug-Idas, kus juba nädalaid tagasi kuulutati välja eriolukord.

Teisipäevase seisuga võitles seal leekidega rohkem kui 2600 päästjat, kirjutab The Guardian.

“Me lämbume. Kibe vingugaas mürgitab meie kopse,” kirjutavad Sahha elanikud avalikus pöördumises Vene riigipeale. Nad paluvad viimases meeleheites, et kustutustöödele toodaks abiks rohkem brigaade, ja leegid õnnestuks lõpuks ometi kontrolli alla saada.

Venemaa iga-aastased metsatulekahjud on järjest ekstreemsemates ja pikemates kuumalainetes muutunud üha ulatuslikemaks, kui ligi 30 kuni 40 kraadised õhutemperatuurid jõuavad isegi Siberi põhjaossa. Ka sel suvel on püstitatud kogu riigis mitmeid uusi kuumarekordeid.

“Ebanormaalse kuumalaine tõttu on meil kõrge tuleoht juba üle kogu riigi,” sõnas teisipäevases sõnavõtus Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu. Ta lisas, et Siberi kustutustöödele on saadetud abiks ka Iljušin Il-76 transpordilennukeid.