Lõuna-Aafrika Vabariigis on rahutustes hukkunud üle 70 inimese

Sütikuks oli see, kui endine Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma andis end ööl vastu möödunud neljapäeva politsei kätte ja alustas talle mõistetud 15-aastase vangistuse kandmist.

Tema toetajad tulid tänavatele ning rahutused on aina kasvanud. Politsei on olukorra ohjamisega hädas. KwaZulu-Natali (Zuma kodukant) ja Gautengi provintsides on vahistatud üle 1200 inimese.