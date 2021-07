Merereostus Kopli lahel: veepinnal heljub 3,4 kilomeetrit pikk seni tuvastamata aine kiht

PPA valmisoleku ja reageerimise büroo mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla rääkis, et reostus ei kujuta hetkel endast ohtu ümbritsevatele inimestele. „Lennusalga vaatluslend ja kaldalt luuret teinud päästjad kinnitasid, et reostus ei ole kaldale jõudnud. Mõned ümbruskonna elanikud on küll teatanud ebameeldivast lõhnast, kuid praegustel andmetel ei ole reostus inimestele ohtlik,“ rääkis Kohtla.

Reostus on küllaltki õhuke ja selle korjamine reostustõrjepoomidega ei ole võimalik. „Kopli poolsaare läheduses on reostus juba ise hajumas, kuid see on veidi kontsentreeritum Kakumäe suunal ning asub suhteliselt kalda lähedal. Meie eesmärgiks on merereostus lokaliseerida ja likvideerida merel, kuna rannikule jõudes võib see tekitada kordades rohkem kahju ning selle koristamine on oluliselt kulukam. Merevalvekeskus kaasas juhtumi lahendamisesse koheselt reostustõrjevõimekusega laeva Raju, mille meeskond veeskas absorbentpoomi, mis reostuse endasse imab. Selliselt proovime reostust piirata ja ära hoida selle edasikandumise rannikule," kirjeldas Kohtla.