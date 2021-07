Mis eetika? Kalle Grünthal vilistab riigikogu käitumise heale tavale

Oma nüüdseks läbivate vaktsiini- ja piirangute vastaste Facebooki postitustega ei ole poliitik arvestanud ühiskonna huve, sest kutsub näiteks üles rasedaid vaktsineerimisest keelduma, kuigi on lapseootel olevate naiste vaktsineerimine riigi poolt just soositud, et tagada nii naise kui ka loote tervis.

Kuna Grünthal on eksinud viie eelnevalt mainitud Riigikogu liikme hea tava punkti vastu, siis ei ole ta oma tegevustes lähtunud hea tava kriteeriumitest. On alust arvata, et ta teeb seda teadlikult. Nimelt viitab Facebooki analüüsitööriista Crowdtangle statistika, et Kalle Grünthali nimi ja nägu on hakanud sotsiaalmeedias aina enam levima. Levik on aga poliitikule eluliselt oluline tööriist oma positsiooni säilitamiseks. Kui möödunud aastal laikis ja jagas Grünthali postitusi keskmiselt 500 inimest nädalas, siis koroonaeitajate protestid Toompea ees aitasid Grünthalil levida. Näiteks aprillis oli tal üle 15 000 “kliki”. Tänaseks on see näitaja küll pisut langenud, jäädes 1300 kanti.