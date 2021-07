Confido süstis juba täiskaitse saanud naisele puugivaktsiini asemel veel koroonavaktsiini

Sõerde sõnul küsiti temalt, kas ta on varem COVID-19 vaktsiini saanud. "Ma vastasin, et olen, mille peale nemad siis küsisid, et miks ma praegu ennast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerida lasin. Selle peale ütlesin mina, et ma tulin praegu puukentsefaliidi süsti saama, mitte COVID-i vastu, ja selle peale kutsusid nad mind ruttu tagasi," jutustas naine.