GRAAFIK | Koroonaviirusesse haigestumine on järsult kasvanud laste seas

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles Delfile, et koroonaviirus levib peamiselt noorte inimeste seas. Terviseameti nädala kokkuvõttest nähtub, et juuli esimesel nädalal oli haigestunute arvu kasv suurim laste seas. Vanuserühmas 0-4. aastat kasvab haigestumus 100 protsenti, vanuses 5-9.aastat kasvas haigestumus 400 protsenti. Kasv jätkus ka noorte seas, näiteks 15-19.aastaste seas kasvas juuli alguses haigestumus 138 protsenti ning vanuserühmas 20-29.aastat 212 protsenti.

5.juuli andmetes tõdetakse, et võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute koroonaviiruse juhtude arv Eestis 37.6 protsenti võrra. Kasvanud on ka nakatumiskordaja R, mis püsib üle-eestiliselt 1.0-1.2 vahel, nädal enne oli see 0.67.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule väitis ERR-le, et haiglaravi vajavad koroonanakatunud on nooremad. Haiglaravi vajavate patsientide jaotus vanuserühmade kaudu peegeldab, et hospitaliseerimine suurenes ülemöödunud nädalal vanuserühmas 30-39. eluaastat 18 protsendi võrra. Järgneval nädalal langes see 21.6 protsendi pealt 13 protsendi peale. Sellel nädalal ka suri üks 35-aastane mees Ida-Viru keskhaiglas koroonaviirusess kaasnevate haiguste järel.