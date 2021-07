ERISAADE | Otse Leedu piirilt: esmalt võivad piirületajad olla agressiivsed, sest kardavad Valgevene võime

Kui Euroopa Liit kehtestas Valgevenele uued sanktsioonid seoses diktaator Aljaksandr Lukašenka poolt toime pandud Ryanairi lennuki maandamise ning pardal viibinud võimukriitilise ajakirjaniku rööviga, hakkas Leedusse laekuma üle piiri nö põgenikke. Selge oli see, et tegemist oli Lukašenka katsega naabrist EL -i riigile kätte maksta. Aga tahes tahtmata peab Vilnius tegelema suure hulga piiriületajatega, milleks saadeti eelmisel nädalal appi ka Eesti politsei- ja piirivalveameti meeskond. Delfi „Erisaate“ liinil on appi läinud üksuse ESTPOL5 juht Teili Piiskoppel, kes räägib, mis olukord on Leedu-Valgevene piiril tegelikkuses avanenud. Saatejuht on Raimo Poom.

Nüüdseks esimesed päevad Leedus tööd teinud ESTPOL5 meeskonna juht Teili Piiskoppel tõdes, et praegu on piiril pisut vaiksem, kui varem eeldati. „Meie jaoks on olukord küllaltki huvitav, sest piiriületajaid tabatakse igapäevaselt. Küll aga on olukord mõnevõrra erinev sellest, mis varasemalt aset leidis. Kui mingitel hetkedel tuli öö jooksul üle piiri saja ületaja ringis, siis viimastel päevadel on arv öö jooksul olnud oluliselt väiksem. Aga saame aru, et nad tulevad ikkagi siia järjepidevalt,“ rääkis ta sellest, mida ollakse täheldanud enda tööpiirkonnaks oleva Druskininkai piirkonnas.

Ehkki piiriületajate sekka eksib ka mõningaid oma riigist lahkuda eelistavaid valgevenelasi, on peamised läbipääsu otsijad pärit mujalt. „On üksikuid valgevenelasi. Kuid peamiselt on tegemist erinevatest Aafrika riikidest ja Iraagist pärit inimestega,“ rääkis Piiskoppel.