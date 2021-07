Prantsusmaal registreeris pärast restoranipiirangu teadet miljon inimest end loetud tundide jooksul vaktsineerima

Eile õhtul teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron , et vaktsineerimata inimeste elu muutub augustist alates märksa ebamugavamaks - kohvikusse, restorani ja pikemale rongisõidule pääsemiseks on siis tarvis ette näidata vaktsineerimistunnistus.

Niox-Chateau' sõnul broneeris pärast Macroni avaldust vaktsineerimisaja kokku 926 000 inimest, kellest enamik olid alla 35-aastased. Riigi tervishoiuministri Olivier Vérani kinnitusel registreeris end kaitsepookima tõesti ligi miljon inimest. „See tähendab, et tuhanded elud on päästetud," lisas Véran.

Macron ütles eile, et järgmisest kolmapäevast alates peavad kõik üle 12-aastased inimesed näitama teatrisse, kinno, spordiüritusele või festivalile minnes ette tervisepassi, mis tõendab, et nad on kas täielikult vaktsineeritud või andnud negatiivse koroonaviiruse proovi.

Véran sõnas täna telekanalile BFM-TV, et uute nakatumiste arv kahekordistub Prantsusmaal iga viie päeva järel ja valitsuse töö on oma kodanikke kaitsta. „Meil on kaks valikut - järjekordne riigi sulgemine või tervisepass - see pole mingi väljapressimine ega karistus."