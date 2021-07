Linnavõimu eestvedamisel algab Tartus suur vaktsineerimiskampaania. Süsti saab ilma ette registreerimata

Läinud nädalalõpul tehti Tartu vaktsineerimiskeskuses rekordiline arv vaktsiinisüste. Reedel manustati 1900 ja pühapäeval 2200 doosi, mis on Tartu vaktsineerimiskeskuse seni kõige suurem päeva jooksul tehtud dooside arv. Tartu ülikooli kliinikumi ravijuhi Andres Kotsari sõnul on näha tartlaste jätkuvalt suurt huvi vaktsineerimise vastu. "Oleme tänulikud inimestele, kes on lasknud end vaktsineerida. Piisav vaktsineeritus hoiab haiglate töö tavarütmis ning me ei pea tegema ümberkorraldusi ravijärjekordades ega patsientide ambulatoorsetes vastuvõttudes."