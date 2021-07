Millised on Kreditex Ühisraha portaali investeerimisvõimalused?

Kreditex Ühisraha portaal pakub mitut erinevat võimalust enda vaba raha paigutamiseks. Nendeks on investeerimine väikelaenudesse, investeerimine kinnisvaralaenudesse ja investeerimine järelturul. Vaatame järele, mida need endast täpsemalt kujutavad.

Väike- ja kinnisvaralaenud

Alustame investeerimisest väikelaenudesse. Sel puhul saab investor oma raha paigutada teiste isikute laenudesse ja võimaluse teenida keskmiselt 15 protsenti tulu aastas. Reeglina jäävad väikelaenu kogusummad 300 ja 5000 euro vahemikku. Iga väikelaenu taotluse juures on märgitud kindel reiting, mis viitab investeeringu riskantsusele. Kuigi suur osa meist eelistab teha kindlaima valiku, tasub alati meeles pidada, et mida riskantsem on investeering, seda suuremat tulu võid teenida. Kreditex Ühisraha portaalis saab väikelaenudesse investeerimist alustada juba isegi 20 eurost.

Oluline on teada, et eelmisest aastast hakkas Kreditex Ühisraha portaal pakkuma kõikidele investoritele 100-protsendilist tagasiostugarantiid. See tähendab, et portaalipidaja on võtnud omale kohustuse investeeritud summa 100% tagasi maksta. Kreditex Ühisraha tegevjuhi Jekaterina Rozenštrauchi sõnul on selle eesmärk maandada investeerimise riske ja pakkuda kõigile investoritele turvalist keskkonda oma raha kasvatamiseks.

Teine võimalus enda raha kasvatamiseks on kinnisvara ühisrahastus. Sisuliselt on sinu raha suunatud laenudele, mis investeeritakse kinnisvaraprojektidesse. Enne kinnisvaralaenudesse investeerimist on investoril võimalik projektiga tutvuda, näiteks on välja toodud laenu kestus ja summa, teenitav tulu, investeeringu reiting ja muu projekti iseloomustav oluline info. Üldjuhul on kinnisvaralaenude puhul keskmine aastane tulu 9–12 protsenti.