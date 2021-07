FOTOD | Politsei avastas Viljandimaal ühe noore mehe koduhoovist kanepikasvatuse

Viljandi menetlusgrupi juht Dan-Kristjan Tops märkis, et kohalikud kriminaalpolitseinikud tegid erinevaid uurimistoiminguid, mis viisid nii kanepikasvatuse avastamiseni kui ka kuriteos kahtlustatava tabamiseni.

„Uurimises tuvastasime, et mees pani oma koduõuel püsti kanepikasvatuse lootuses, et küllap ta vahele ei jää. Tegelikkus tõi aga teistmoodi olukorra, kui politsei möödunud nädalal tema kodust ligi kolm kilo tarbimiskõlbulikku kanepit ning lisaks üle 60 kanepitaime konfiskeeris,“ kirjeldas menetlusjuht. Ta märkis, et antud uurimine jätkub, sest edasises menetluses selgitatakse välja võimalik võrgustik ehk inimesed, kellele narkootilist ainet pakuti.