Prantsusmaa hakkab augustis restorani minekuks nõudma vaktsineerimistõendit

„Olete aru saanud, koheselt vaktsineerimist kõigilt ei nõuta, kuid kavatseme tervishoiupassi nõude laiendada maksimumini, et enamik teist läheks end vaktsineerima," sõnas Macron.

Prantsuse president teatas eile veel, et tervishoiuasutuste ja vanadekodude töötajate jaoks muutub koroonaviiruse vastu vaktsineerimine kohuslikuks. Töötajate kontroll algab septembris ja reegli rikkumisel on ette nähtud rahatrahv või mõni muu karistus.

„Meie riik seisab silmitsi haigestumiste arvu kasvuga. Olukord on hetkel kontrolli all, aga kui me praegu ei tegutse, hakkab nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste hulk märgatavalt kasvama," teatas Macron pöördumise alguses.