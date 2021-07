Kuuba president süüdistas võimuvastaste meeleavalduste korraldamises USA-d

Siiski tunnistas Díaz-Canel, et protestijad väljendasid ka õigustatult muret toiduainete puuduse ja elektrikatkestuste pärast, kuid lisas, et nende probleemide põhjustajaks on USA sanktsioonid. „Rahulolematuse tundmine on õigustatud," sõnas Kuuba kommunistliku partei esimene sekretär.