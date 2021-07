Irja Lutsar kontoris Foto: Argo Ingver

“Keegi ei kahtle, et kolmas laine tuleb - aga kuidas minna sellele võimalikult ettevalmistatult vastu, see on praegu võtmeküsimus,” võttis Teadusnõukoja juht Irja Lutsar tänase nõukoja erikohtumise arutelu kokku.