VIDEO | Väga napp pääsemine: must BMW pani maanteel möödasõitu tehes ohtu mitmete inimeste elud

Videost on näha ka seda, et ühest ohtlikust olukorrast BMW juht ei õppinud - peale esimest luhtunud (ja ohtlikku) möödasõidukatset asus ta kohe tegema uut.

Politsei soovib inimestele südamele panna, et iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

• ükski tema järel sõitva sõiduki juht pole alustanud temast möödasõitu • samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks • möödasõit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid • sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba • tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse.

Nagu kombeks, siis möödasõitu tehase „põhjagaasiga“, sest möödasõit on ohtlik ja tuleb võimalikult kiirelt lõpetada. Kas see 9 sekundit on väärt seda, et seada ohtu nii ennast kui kaasliiklejaid? Kas 9 sekundit ajavõitu on väärt seda, et jääda