VIDEO | Rene Arikas parvlaev Estoniast: deformatsioonid laevakerel vajavad täpsemaid uuringuid

"Oleme avastanud, et väljaspool vrakki on erinevaid objekte, mis vajavad kindlasti täpsemaid uuringuid. Näha on, et vrakil on erinevates kohtades erineva suurusega deformatsioonid," märkis Arikas.

Saamaks ülevaate deformatsioonide täpsetest mõõtmetest ja sellest, mis võivad olla deformatsioonide tekkepõhjused, on tarvis Arikase sõnutsi neid kohti kindlasti täiendavalt uurida erinevate nurkade alt - seda nii 3D-skanneriga kui ka allveeroboti uuringuga.

"Praegu saab öelda, et kindlasti on tegemist deformatsioonidega, mida on näha erinevates kohtades laeva peal. On näha ka erinevaid tükke ja detaile laiali laeva enda peal kui ka laeva ümbruses," rääkis Arikas.

Arikas märkis, et tänase jooksul tehakse 3D-skanneriga ring ümber laeva, saamaks täpsema ülevaate laevakere ja seda ümbritseva ala kohta.

"Homme alustame detailsemate uuringutega objekt-objekti kaupa, vaatame lähemalt deformatsioone," märkis ta. "Kindlasti need kohad, mis pakuvad praegu huvi, tuleb täiendavalt uurida allveerobotiga."

Täna hommikul saadi kinnitus, et nähtavus vee all on allveerobotiga uuringute läbiviimiseks piisav.

Taustast

Kuni 18. juulini toimuvad reisiparvlaev Estonia esialgse hindamise raames vraki ja ümbritseva merepõhja eeluuringud. Töö sai alguse juba 9. juulil.