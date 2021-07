Aftonbladet: parvlaev Estonia kerest on leitud kaks uut pragu

Parvlaev Estonia kerest on uue uurimise käigus leitud kaks seni teadmata olnud pragu, kinnitab TT-le Rootsi õnnetuste uurimise amet.

Pragude leidmist kinnitas Jonas Bäckstrand Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise ametist. Ta ütles uudisteagentuurile TT, et leid on huvitav, ent enne järelduste tegemist tuleb vaadata suuremat pilti, lasta ekspertidel andmed kokku panna.

Peaminister Kaja Kallas sõnas siis, et valitsuse jaoks on oluline, et uute asjaolude väljaselgitamine toimub mainitud keskuse koordineerimisel, sõltumatult ning Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste koostöös.